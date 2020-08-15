Hadise kendinden geçti!

Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım, Instagram hesabından Hadise ile tatil pozunu paylaşmış ve büyük aşk ortaya çıkmıştı. İlişkilerini artık gizlemeyen Hadise de Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı Sibel Can'ın ‘Yalnız Beni Sev’ şarkısıyla adeta kendinden geçti.
"Sen yoksun y?nımd?, içimde bir boşluk v?r
Seni görmezsem k?rşımd?, k?r?nlık bir düny? v?r
S?nki günler zind?n gibi dol?nır etr?fımd?
S?nki y?lnızım, sevenim yok, değerim yok y?nınd?
Unut eski günleri, geçmişte k?lsın
Bır?k şu y?l?n düny?d?n, bizi ölüm ?yırsın
Y?lnız beni beni sev kimseyi sevme
Kimseye gitme
S?kın beni k?ndırm? ut?ndırm?
Beni ?ld?tm?"