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Hadise karalar bağladı! Üzerinde servet taşıyor...

Hadise karalar bağladı! Üzerinde servet taşıyor... Yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, yeni yılda da koltuğuna oturacak.
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