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Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden yeni aşk pozu

Geçtiğimiz yıla sürpriz aşklarıyla damga vuran Hadise ile Kaan Yıldırım, birkaç ay önce yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Aralarındaki buzları eriten Hadise ile Kaan, aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden yeni aşk pozu 2020 yılının son aylarında sekiz aylık ilişkilerini bitiren şarkıcı Hadise Açıkgöz ile oyuncu Kaan Yıldırım, hayranlarını şaşırtmıştı.
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