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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte yanıtı...

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte yanıtı... Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıkları iddia edildi.
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