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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenecekleri konuşulan şarkıcı Hadise (35) ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın (33) ayrıldığı öne sürüldü.
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