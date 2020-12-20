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Hadise ile ayrılıkları bilmeceye dönüştü! Kaan Yıldırım panikledi...
Hadise ile ayrılıkları bir bilmeceye dönüşen Kaan Yıldırım önceki gece Etiler’de objektiflere takıldı.
Hadise ile bir ayrılıp bir barışan Kaan Yıldırım setten dönerken görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; sokağa çıkma yasağında polis denetimine takılan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, izin belgesini soran memurlara “Setten geliyorum” dedi.