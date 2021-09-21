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Hadise içini döktü: Çocuk çok isteriz!
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı, konserinde hayranlarına içini döktü.
Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptıran Hadise Açıkgöz, aşkını dolu dizgin yaşıyor.
İKİ GECEYE REKOR FİYAT
Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirmişti.
Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptıran Hadise Açıkgöz, aşkını dolu dizgin yaşıyor.
İKİ GECEYE REKOR FİYAT
Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirmişti.