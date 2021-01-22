Gazetevatan.com » Magazin » Hadise için şok sözler! Seren Serengil sosyal medyanın gündeminde
Hadise için şok sözler! Seren Serengil sosyal medyanın gündeminde
Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı magazin programında Hadise hakkındaki yorumu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü popçunun, bu sözlere ne cevap vereceği merak konusu oldu. Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen lansmanda gazetecilerin karşısına çıkan 35 yaşındaki popçu, “Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum” dedi.