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Hadise'den tüm kadınlara çağrı! 'Sil gitsin'

01 Şubat 2021 Pazartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 16:54

Oyuncu Kaan Yıldırım ile barışan Hadise, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. 35 yaşındaki şarkıcı, takipçilerinin makyajsız fotoğraf paylaşması için çağrıda bulundu


Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, makyajsız pozunu Instagram hesabından yayınladı. Yeni bir akım başlatan ünlü şarkıcı, "Makyajsız pazartesi" etiketi ile yaptığı paylaşımla doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
 
"SEN GERÇEK SENSEN GÜZELSİN"
 
Hadise, "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu. Koronavirüs pandemisi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 35 yaşındaki popçunun gönderisi kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni aldı.
 
 
Daha önce de Instagram hesabından birçok kez makyajsız pozlarını yayınlayan Hadise'nin, son paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
 
 

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