Hadise'den tüm kadınlara çağrı! 'Sil gitsin'

"SEN GERÇEK SENSEN GÜZELSİN"

Hadise, "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu. Koronavirüs pandemisi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 35 yaşındaki popçunun gönderisi kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni aldı.