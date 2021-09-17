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Hadise'den olay klip! Elbiseyle atladı

Hadise'den olay klip! Elbiseyle atladı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor.
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