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Hadise'den nostaljik paylaşım!

Hadise'den nostaljik paylaşım! Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
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