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Hadise'den flaş hamle! Kaan Yıldırım ile...

20 Haziran 2021 Pazar - 13:15 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 13:42

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım’la ilişkilerinin bitmesinin ardından evinde kalan eşyalarını oyuncuya şoförüyle gönderdi.


Ayrılup barışmaları yılan hikayesine dönen Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkilerine son noktayı koydu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Hadise, Yıldırım’ın tüm eşyalarını topladı, şoförüne verip oyuncuya yolladı. Şarkıcı, ayrıldığı sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi.
 
EVİNDEN TAŞINACAK
 
Hadise ayrıca taşınma kararı aldı. Şarkıcı, ev adresi deşifre olunca yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı. Hadise bir dönem takıntılı hayranı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış, olay mahkemeye de taşınmıştı.
 
Hadise biten ilişkisinden sonra evinde “temizlik” yaptı, Kaan Yıldırım’a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.

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