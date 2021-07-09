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Hadise'den annesine büyük jest!

Hadise'den annesine büyük jest! Hadise, Belçika’da yaşayan annesine tatil jesti yaptı! Bodrum’da lüks bir otelin rezidansını kiralayan sanatçı, 1 aylık tatil için 200 bin TL ödedi.
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