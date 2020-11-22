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Hacı Sabancı'ya evlilik sorusu!

Hacı Sabancı'ya evlilik sorusu! Tarabya’dan yürüyüşe başlayıp Bebek sahilinde sonlandıran Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, evlilik sorularını yanıtsız bıraktılar.
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