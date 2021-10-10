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Hacı Sabancı - Nazlı Kayı evlendi! Düğünden ilk kareler...
Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan cemiyetin hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, dün akşam nikah masasına oturdu. Balayı için tatile çıkan çift, nikahtan kareleri takipçileriyle paylaştı.
Geçen sene nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.