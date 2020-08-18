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Hacı Sabancı- Nazlı Kayı çifti Cennet Koyu'nda

Hacı Sabancı- Nazlı Kayı çifti Cennet Koyu'nda Fethi Sabancı Kamışlı’nın bulunduğu tekneye botla geçen çift, teknenin dört bir yanını güneşlikle kapattırdı.
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