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Hacı Sabancı ifşa etti! Takipçisi 100 bin dolar istedi!

Hacı Sabancı ifşa etti! Takipçisi 100 bin dolar istedi! Sevgilisi Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hacı Sabancı, kendisine gelen mesajı ifşa etti.
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