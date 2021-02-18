Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hacet namazında okunan dualar…

Regaib Kandili için kılınacak namaz fark değil nafile olduğu için bugün Allah rızası için namaz kılacak olanlar hacet namazı hakkında araştırma yapıyor. Birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılınan “Hacet namazı” nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekat? Hacet namazı ne zaman kılınır? İşte Hacet namazı duası ve Hacet namazı önemi...

Allah rızası adına kıldığı nafile namazı olan hacet namazı günümüzde mekruh vakitler dışında olan her vakitte kılınabilir. Kadir gecesi, Kandil gecesi, Bayram gecesi ve de Berat gecesi gibi bazı mübarek günlerde ve ya gecelerde namaz kılmak isteyenler hacet namazı kılıyor. Peki, Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekat? Hacet namazı ne zaman kılınır? Hacet namazı duası!

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber Efendimizden edilen rivayete göre hacet namazı adına niyet ettikten sonrasında tekbir alınarak bu namaza başlanır.

1. Rekatta "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası adına dört rekat Hacet namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir. “Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Subhaneke duası ve Euzü besmele çekilir. Ardından da Fatiha Suresi sonra 3 kez Ayetel Kürsi okunur. Sonra rukûya ve Secde'ye gidilir. Doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekatta, ayağa kalkılıp Kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha suresi okunur. Ardından sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rüku'ya gidilir. Sonra Secde'ye gidilir ve doğrulup tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekatta, 2. rekatın bitişinde oturduktan sonra tekrardan ayağa kalkılıp kıyama durulur ve besmele çekilip Fatiha suresi okunur. Sonrasında sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rüku'ya gidilir. Ardından secde'ye gidilip doğrulup tekrar secde'ye gidilir.

4. Rekatta, ayağa kalkılıp Kıyama durulur ve besmele çekilir. Fatiha Suresini ve sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir ve doğrulup tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme Barik ve de Rabbenâ dualarını okunur. Son olarak da "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek sağa ve de sola selam verilip namaz tamamlanır.

Namaz bittikten sonrasında hacet duası okunur ve de Allah'tan (c.c.) ne dilerse onun için dua edilmektedir. İlla hacet duası okunması şart değildir. Bu duayı bilen kişiler okuyabilir bilmeyen kişiler ise gönlünden nasıl geçerler ise o şekilde dua edilir.

HACET NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Hacet namazı genel olarak perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde ya da kandil gecelerinde kılınması asıl olmaktadır. Ama tüm gecelerde kılınabilir.

HACET NAMAZI KAÇ REKAT?

Hacet namazı bilindiği üzere 2 ya da 4 rekat kılınabilir. Fakat bazı rivayetlere göre de bu namaz 2 rekat ya da 12 rekat da kılınabilir.

HACET NAMAZINDA OKUNAN DUALAR

Hacet namazında okunan dualar aşağıdaki gibidir. Bunlar;

1. Rekâtta Subhaneke, Fatiha ve 3 yetel Kürsî okunur.

2. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk, Nas ve rekâtin sonunda Ettehiyyâtü okunur.

3. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk ve Nas okunur.

4. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk ve Nas okunur.

Oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena okunur.

HACET NAMAZI DUASI

Hacet duasıiçin Kur’an’dan ayetler okuyabilir, alimlerin dualarını da edebilirsiniz. En çok okunan hacet duası;

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

HACET NAMAZI'NIN ÖNEMİ

Bakara Süresinin 153. ayetinde: " Ey iman edenler! Allah'tan (c.c.) sabır ile ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah (c.c.) sabredenler ile beraberdir. " şeklinde buyrulur. Bu ayetten anlaşıldığına göre de Allah'tan (c.c.) isterken namaz ile istemeliyiz. Müslümanların pek çoğu ömründe hiç hacet namazı kılmamış olmaktadır. Bu durum acı bir tablodur. Çünkü bu namaz dilek namazı gibidir.