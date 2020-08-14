Kupa terapisi diğer bir adıyla hacamat, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da 3 bin yıldır tıbbi tedavilerde kullanılan tedavi metotlarından biri. Uzmanlar tarafından önerilen ve hastalıklara karşı bağışıklık kazandırdığı bilinen hacamat, Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği hastanelerde yapılıyor. Koruyucu sağlık yöntemi olarak yılda 1 veya mevsim geçişlerinde kupa terapisi yani hacamat yaptırılabilir. Peki, Hacamat nedir, faydaları nelerdir? Hacamat nasıl yapılır? İşte hacamat hakkında merak edilenler…

Kupa terapisi diğer bir deyişle hacamat, uzmanlar tarafından önerilen ve hastalıklara karşı bağışıklık kazandırdığı bilinen geleneksel tedavi yöntemlerinden biri. Hacamat ciltte birikmiş, damarları tıkayan, vücuda zararlı olup biriktiği yerlerdeki organlara zarar veren kirli kanın vakumlanarak dışarı atılması uygulamasıdır. Peki, Hacamat nedir, faydaları nelerdir? Hacamat nasıl yapılır? İşte hacamat hakkında merak edilenler…

HACAMAT (KUPA TERAPİSİ) NEDİR?

Kupa terapisiyani hacamat, insanlık tarihi boyunca birçok sosyal ve bilimsel gelişmeye rağmen varlığını sürdürdü. Bu tedavi yöntemi, dünyanın beş kıtasında çeşitli kültürler tarafından uygulandı. Hastalıktan kurtulma veya sağlığı koruma amacıyla ölü hücre ve atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanı alma işlemine hacamat denir.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

18. yüzyılın ortalarında Avrupalı ve Amerikalı doktorlar ve cerrahlar birçok hastalığın tedavisinde Kupa Terapisini kullanmaktaydı. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiliz halkı ilkbahar ve sonbahar aylarında hastanelere Kupa Terapisi ve kan aldırma için başvuruyorlardı. Ancak bu tedavi 20. yüzyılın ilk yarısında kimya ve fiziğin gelişimi ile yön değiştiren Modern Tıp sentetik ilaçlara ve ameliyatlara yöneldi. Bu gelişmeler Kupa Terapisi’nin popülerliğinin azalmasına yol açtı.

Hacamat ciltte birikmiş, damarları tıkayan, vücuda zararlı olup biriktiği yerlerdeki organlara zarar veren kirli kanın vakumlanarak dışarı atılması uygulamasıdır. Hacamat uygulamasında ise zararlı, toksin birikmiş, pıhtılaşıp jöle kıvamına gelmiş pis kan temizlenir. Kupa terapisi, iyileşme sağlamak için bölgesel vakum oluşturarak kan dolaşımını arttırmaya dayanan kadim bir tedavi yöntemidir. Hacamat kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ve belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır. Koruyucu sağlık yöntemi olarak yılda 1 veya mevsim geçişlerinde kupa terapisi yani hacamat yaptırılabilir.

HACAMAT TERAPİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kupa terapisi esnasında oluşan vakum, vücudu, beyne giden ağrı sinyallerini bloke eden ‘enkefalin’ enzimleri üretmesine teşvik eder. Böylelikle sinir taşıyıcılar serbest kalır. Damar büzülmesi veya genişlemesi meydana gelir ve ağrı hissi azalır. Bazı araştırmaların sonucunda terapinin; kupa noktalarını uyardığı, ağrı yollarım yönettiği ve kapatabildiği, ağrıyı azalttığı ve yaşam kalitesini yükselttiği tespit edildi.

Bazı çalışmalarda hacamat esnasında cilde yapılan yüzeysel çiziklerden sonra alınan kan incelendi. Ve kan hücrelerinin duvarlarında ağır metal kalıntısı bulundu. Yine aynı şekilde alınan kanda beslenme bozukluğu sonucunda oluşan iltihaplanmalara rastlandığı ve bunların da vücuttan kupa terapisiyle uzaklaştırıldığı kanıtlandı. Osaka Universitesi’nden Dr. Tan Katase, kupa terapisinin kan bileşenlerini etkileyebileceğini, kırmızı ve beyaz kan hücrelerim artırabileceğini ve kanı nötr hale getirebileceğini öne sürmüştü.

HACAMAT NASIL ORTAYA ÇIKTI?