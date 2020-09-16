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Hac ve Umre ne zaman açılacak? Umre seferleri ne zaman başlayacak?

16 Eylül 2020 Çarşamba - 13:31 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 13:31

Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor.


Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığının umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.

Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca COVID-19 olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

 

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