Diyanet İşleri Başkanlığı 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini açıkladı. Peki, Hac ücretleri ne zaman geri ödenecek? 2020 Hac erteleme nasıl yapılacak? Hac ücret iade belgesi nasıl alınır? İşte Diyanet'in Hac açıklaması...

Corona virüs nedeniyle salgını nedeniyle Suudi Arabistan 'ın almış olduğu karara göre; 2020 yılında hac ibadeti sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edilecek ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyecek. Suudi Arabistan 'ın bu kararının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini açıkladı. Peki, Hac ücretleri ne zaman geri ödenecek? 2020 Hac erteleme nasıl yapılacak? Hac ücret iade belgesi nasıl alınır? İşte Diyanet'in Hac açıklaması...

Covid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'ın almış olduğu karara göre; 2020 yılında hac ibadeti sadece Ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edilecek ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyecek.

Suudi Arabistan'ın bu kararının ardınan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumu Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından görüşüldü ve karara bağlandı.

Buna göre:

- 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi.

- 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir.

2021 YILINA HACCINI ERTELEMEK İSTEYENLER İÇİN İŞLEMLER

Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen/verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık vb. faaliyet/hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1.000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecek.

2021 YILINDA HACCA GİTMEKTEN VAZGEÇENLER İÇİN İŞLEMLER

2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenler ödemiş oldukları ücretlerin ise tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecektir.

Ücret iadeleri; yapılan tercih sonunda alınacak “HAC ÜCRET İADE BELGESİ" ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydı ile 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığı ile yapılacak.

Kayıt ve ücret iade belge işlemleri; il/ilçe müftülüklerinden, www.hac.gov.tr adresindeki e-devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak.

2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülük veya Acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun olarak doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecek.?