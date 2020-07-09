Hac para iadesi ne zaman yapılacak? Hac ücret iade belgesi nasıl alınır?

Coronavirüs salgını nedeniyle mart ayı itibariyle kısıtlama getirilen Hac ziyaretlerinde erteleme veya vazgeçme hakkı verildi. Hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayı, ücret iadesi konusunda araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini duyurmasının ardından, hac para iadesi ne zaman yapılacak? Hac ücret iadesi belgesi nasıl alınır? sorularına cevap aranıyor. Diyanet’in hac ücret iadesi hakkında yaptığı açıklama…

Hac ziyaretleri bu yıl corona virüsü nedeniyle yurt dışından gidecek kişilere kapatıltı. Haziran ve temmuz aylarında gerçekleşecek Hac ziyaretlerinin iptal olması ardından ücret iadeleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktarın iade edileceği” belirtildi. Peki, Hac para iadesi ne zaman yapılacak?

2020 HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

"2020'de kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021'e haccı erteleme veya 2021'de hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021'e haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen ve verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık ve benzeri faaliyet ve hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan riyali (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecek."

Ücret iadeleri, yapılan tercih sonunda alınacak 'Hac Ücret İade Belgesi' ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri, il ve ilçe müftülüklerinden, 'www.hac.gov.tr' adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak.

2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun şekilde doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecek.