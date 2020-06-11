11 Haziran 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.639 -0.13 EURO 7,7370 0.37
USD 6,8020 0.39 ALTIN 378,280 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hac olacak mı 2020? Hac 2020 ne zaman? Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan Hac kararı!

11 Haziran 2020 Perşembe - 14:05 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 14:07

Hac olacak mı? Suudi Arabistan Hac kararı verdi mi? soruları sorulurken, 2020 hac haberleri yakından takip ediliyor. Diyanet, 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan: "Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir. Bir karar çıktığı takdirde, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulumuza bu kararları tavsiye edeceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz ve akabinde kamuoyuyla 2020 haccı hakkındaki genel kanaatimizi açıklayacağız" ifadelerini kullandı. İşte Hac 2020 son durum…


Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre  Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Suudi Arabistan makamlarından 2020  haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın  değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir  resmi açıklama gelmemiştir." dedi. Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac  ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan  iddialara yönelik AA muhabirine açıklamada bulundu.

HAC NE ZAMAN, BU YIL HAC YAPILACAK MI?

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin ümmet ve kardeşlik  bilincini geliştirip pekiştirdiğini belirten Bircan, hac yapmak için bu yıl 2  milyon 300 bin civarında kişinin ön kayıt yaptırdığını söyledi.

Bircan, bu yıl hacca gideceklerin belirlenmesi için 9 Ocak'ta kura  çekiminin yapıldığını hatırlatarak, haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu  kaydetti.

Haccın diğer ibadetlere göre önemli farklarından birinin sağlık  olduğuna dikkati çeken Bircan, ilgili şartları taşıyanların hac ibadetini yapma  sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Bircan, hac ibadetinin yapıldığı Suudi Arabistan'da normalleşme dönemi  kapsamında bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını anımsatarak,  Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının sürdüğünü  ifade etti.

"Hacı adaylarının ve ülkelerinin durumunu yakından takip  ediyoruz"

Bircan, Kabe-i Muazzama'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında ibadete  kapatıldığını ancak kısıtlı sayıda kişiyle cuma ve vakit namazlarının kılındığını  belirterek, dünyanın dört bir yanından gelecek hacı adaylarının ve onların  ülkelerindeki salgın durumunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Süreci doğru yönetebilmek açısından her kararı ve durumu ince eleyip  sık dokuduklarını vurgulayan Bircan, şunları söyledi:

"Haccın pandemi ve Kovid-19 ortamında yapılıp yapılamayacağı veya  yapılacaksa hangi şartlarda yapılacağı, kota kısıtlamasının gelip gelmeyeceği,  hacı adaylarından sağlık durumu belgesinin alınıp alınmayacağı, belli bir yaş  aralığının olup olmayacağı, hac süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı gibi  durumlar önümüzde beklemektedir. Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının  kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip  değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi  açıklama gelmemiştir.

Bircan şöyle devam etti:

"2020 hac organizasyonunda konaklama türleri, yaş aralığı, hac  süresinin ne kadar olacağı gibi kriterleri Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı  belirleyecek. Başkanlık olarak hacı adaylarımızın hak kaybına uğramamaları, doğru  kararları almak ve doğru kararları uygulamak temel felsefemizdir. Suudi Arabistan  Hac ve Umre Bakanlığından herhangi bir karar çıktığı takdirde, Bakanlıklar arası  Hac ve Umre Kurulumuza bu kararları tavsiye edeceğiz, tartışacağız,  değerlendireceğiz ve akabinde kamuoyuyla 2020 haccı hakkındaki genel kanaatimizi  açıklayacağız."

Hacı adaylarının biraz daha sabırlı olmalarını isteyen Remzi Bircan,  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayı beklemeleri  tavsiyesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Hac olacak mı Hac 2020 Bu sene hac var mı Suudi Arabistan diyanet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.