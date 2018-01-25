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Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2018 yılı Hac kuraları...

25 Ocak 2018 Perşembe - 9:51 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 9:51

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunun cevabı merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. 2018 yılı Hac kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. İşte vatandaşların merakla beklediği Hac kuralarına dair tüm bilgiler...


Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılı Hac kurası çekiliş tarihini açıkladı. Hacca gitmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği haber böylece gelmiş oldu. İşte 2018 yılı Hac kuraları ile ilgili tüm detaylar...

2018 YILI HAC KURALARI
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu yılın hac kurası 1 Şubat Perşembe  günü saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve  kamuoyuna açık olarak yapılacak.
 
Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının  "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
 
HAC FİYATLARI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?
 
Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.
 
Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız ’Kesin Kayıt Yaptırabilir’ belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir). 
 
2018 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan para birimi Riyal olarak alınacaktır. 2018 yılı hac kuraları 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 11.00’de çekilecektir. Kurası çıkanların kesin kayıtları 29 Ocak 2018-09 Şubat 2018 tarihleri arasında il müftülüğünde yapılacaktır" şeklinde konuştu.

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