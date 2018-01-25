Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2018 yılı Hac kuraları...

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorusunun cevabı merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. 2018 yılı Hac kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. İşte vatandaşların merakla beklediği Hac kuralarına dair tüm bilgiler...

