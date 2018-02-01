Hac kuraları bugün çekiliyor! 2018 yılı Hac kuraları çekilişi saat kaçta?

2018 yılı Hac kuraları bugün çekilecek. Binlerce hacı adayının heyecan ve merakla beklediği Hac kurası çekilişinin saat kaçta gerçekleşeceği araştırılmaya başladı. İşte Hac kuralarına dair tüm merak edilen ayrıntılar...

Binlerce kişinin başvurduğu Hac kayıtlarının 2018 yılı çekilişi bugün yapılacak. Hacı adayları nefeslerini tuttu ve Hac kura çekilişinin yapılmasını bekliyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıya Hac kuralarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Türkiye'den hacca gitmek için bu yıl 316 bin 857 kişi yeni kayıt yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hac görevini yerine getirmek isteyen 316 bin 857 kişi bu yıl ilk kez kayıt yaptırdı.

Daha önce kayıt yaptıran, kayıtlarını bu yıl da yenilemesi beklenen 1 milyon 804 bin 110 hacı adayına bu yıl 316 bin 857 kişinin eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Toplam 2 milyon 120 bin 967 kişinin katılacağı bu yılki hac kurası, bugün saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapılacak.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdığı iller bazında, "normal, müstakil odalı ve otel" konaklama türlerinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifinin yapılmayacağı kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.

Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığı nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca hac organizasyonu düzenlemek üzere yetki verilen acentelerin bilgisi ise "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinde yer alacak.

Ayrıca, 2007-2018'de kayıt yaptırıp, daha önce hiç hacca gitmemiş şehit veya gazilik belgelerini ibraz eden şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenlerin, kurasız olarak Diyanetin organizasyonu ile hacca götürülmelerine imkan tanınacak.

UMREDE GÖREV ALMAYAN KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMEYECEK

Öte yandan bu yıl da hacı adaylarına, umre ya da hac döneminde görev yapan kişiler arasından seçilecek din görevlileri rehberlik edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre ya da hac döneminde hizmet etmeyen kişileri hacda görevlendirmeyecek.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kesin kayıtları, 5-16 Şubat'ta, her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak.

Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.