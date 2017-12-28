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Hac kayıtları ne zaman bitiyor? 2018 yılı Hac kayıt ücretleri...

28 Aralık 2017 Perşembe - 13:52 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 13:52

Tüm Müslüman alemini yakından ilgilendiren Hac kayıtları ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde derledik. 2018 yılı Hac kayıtları 21 Aralık'ta başladı, peki ne zaman sona erecek? Hac kayıt ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...


Hac kayıtları 21-29 Aralık'ta gerçekleşecek. Yani 2018 yılında Hac görevini yerine getirmek isteyenler için yarın son gün, kayıtların yapılması gerekiyor. Peki Hac kayıt ücretleri ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  yazılı açıklamasına göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk defa kayıt  yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti  yatıracak.
 
Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik  numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak.
 
Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr  internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve  "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.  Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda  belirtebilecek.
 
ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?
 
Önceki yıllarda kayıt olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt  hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler  arasında Diyanet tarafından otomatik yapılacak.
 
Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı  adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.
 
Diyanet tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe,  konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine  aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini  gerçekleştirebilecek.
 
Hacı adayları, müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını  "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

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