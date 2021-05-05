Hac bu yıl olacak mı 2021? Suudi Arabistan hac açıklaması yaptı mı?

Hac olacak mı? İngiliz haber ajansı Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Kovid-19’un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti.

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle yurtdışından hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı düşünüyor.

Suudi Arabistan'da Riyad yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak bu kararın alınmasında tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ve virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının etkili olacağını söyledi. Kaynaklar yasak ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi.