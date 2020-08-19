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Haberler peş peşe geldi, 10 ilde yeni yasak! Son tabloda dikkat çeken detay...
Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu. 10 ilde yeni kararlar alındı; vatandaşların sosyal alanlarda bulunmalarına ve toplu taşımayı kullanmalarına kısıtlamalar getirildi. Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün saat 17.00’de toplanacağı açıklandı. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. İşte yeni kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.