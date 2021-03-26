Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandıracağını açıklayan Honda, Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. HABAŞ kimin? HABAŞ grubu hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, sahibi kim?

Honda Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor. Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada,"Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir. 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir." ’’ İfadesi kullanıldı.

HABAŞ grubu hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

HABAŞ, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluştur.

LPG dağıtımında önde gelen firmalardandır. Dolum ve depolama tesisleri, deniz terminalleri, LPG gemisine sahiptir.

Yılda 3 milyon ton çelik üretmekte, beş kıtaya ihracat yapmaktadır. Demir-çelik tesisi İzmir Aliağa'da bulunur. Elektrik üretiminde doğalgaz (240 MW) ve fuel-oil ile çalışan (36 MW) olmak üzere toplam 300 Mwh kurulu güce sahiptir.

Grubun kurucusu, 1956 yılında İstanbul Topkapı'da sıvı oksijen fabrikası kuran Hamdi Başaran'dır. 1967 yılında sıvı azot, oksijen ve argon üretimine başladı. 1997 yılında özelleştirilen Anadolubank satın alınmış, üç olan şube sayısı artırılarak 88 adete çıkarılmıştır.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., grubun ana şirketidir.

HABAŞ kimin, sahibi kim?

Habaş'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran’dır.

Mehmet Rüştü Başaran, babası Hamdi Başaran tarafından “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile 1956’da temelleri atılan HABAŞ Topluluğu'nun başında bulunuyor. HABAŞ Türkiye'nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtıcısı. Deniz terminalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi ile HABAŞ, LPG sektörünün de önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. HABAŞ aynı zamanda yıllık 3 mlyon ton olan çelik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin önemli yatırımcıları arasında.

HABAŞ topluluğu tarafından 1997 yılında Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Anadolubank da şu anda 80 şube ile Türkiye genelinde faaliyet gösteriyor.