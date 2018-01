H&M'in siyah çocuk mankenin annesi: Ortalığı velveleye vermeyin! Aşın artık

'GEREKSİZ BİR KONU'

Mango "Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları" dedi.

?Bazı sosyal medya kullanıcılarının Mango'nun açıklamalarını sorgulaması üzerine bunlara da yanıt veren çocuk mankenin annesi" Konuyu anlamamayı seçtiğimden değil bu benim düşünce tarzım olmadığından dolayı anlamadım, kusura bakmayın. Herkes kendi fikirlerinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

It's a shame the mother doesn't see an issue with this, but that's life.

Like someone once said: "You can't bail someone out of jail that wants to go in".#HM #HMRacist #HMMagazine #HMHoodie #HMHoody #TerryMango #BlackPower #BlackPride #BlackMen #BlackKing #BlackPrince pic.twitter.com/51SnEbTGwK