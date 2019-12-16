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Güzellik uğruna hayatı karardı

Güzellik uğruna hayatı karardı Antalya'da, daha güzel görünmek için yüzüne estetik yaptıran Songül Uzunoğlu (41), 4 operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi.
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