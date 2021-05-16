Güzellik salonları açıldı mı? Güzellik merkezleri ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi

Türkiye 1 yılı aşkın süredir sürdürdüğü korornavirüsle mücadele sürecinde yeni bir başlangıç yapılıyor. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 'Kontrollü Normalleşme' süreci resmen başlıyor. Bu sürecin detayları uzun süredir merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 'Kontrollü Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı ve sürecin detaylarını tek tek açıkladı. Kısıtlamalar, yasakları, uyulması gereken kurallar, çalışma saatleri gibi pek çok detayın byer aldığı genelgede açık olan iş yerleri de merak ediliyor. Özellikle güzellik salonlarının açık mı yoksa kapalı mı kalacağı merak konusuydu. Peki, Güzellik salonları açıldı mı? Güzellik salonları açık mı yoksa kapalı mı? Güzellik merkezleri ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı Kontrollü Normalleşme Genelgesi ile ilgili detaylar...

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlıyor. Ülke genelinde uygulanan tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte hükümet kontrollü normalleşme sürecini devreye aldı. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi gününden ititbaren uygulamaya koyacağı kontrollü normalleşme süreci ile ilgili genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, kontrollü normalleşme sürecinde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmanın amaçlandığı belirtildi. Sokağa çıkma yasakları saatleri, açık olacak işleri, çalışma saatleri ve kapalı olacak iş yerleri jde genelgede tek tek açıklandı. Tam kapanma sürecinde merak edilen güzellik salonlarının açılıp açılmayacağı da vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Güzellik salonları açıldı mı? Güzellik salonları açık mı yoksa kapalı mı? Güzellik merkezleri ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı Kontrollü Normalleşme Genelgesi ile ilgili detaylar...

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Kademeli Normalleşme Genelgesi'nigönderdi. İçişleri Bakanlığı, sürecin ayrıntılarını genelgede detaylı olarak açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde "Salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır." denildi.

Normalleşme genelgesine göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

GÜZELLLİK SALONLARI AÇILDI MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek. Bunlar, gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna, masaj salonları ile lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.

Bu iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla iş yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.