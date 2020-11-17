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Güzellik kraliçesi Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme
Güzellik yarışmasında mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş'ın bir villada balkondan düşerek ölmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık makamı Aslı Baş'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin peşini bırakmadı. Dava istinafa taşındı ve 'İntihar değil cinayet' sonucuna gidilmesi konusunda yeni bir kapı aralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçtiğimiz Ocak ayında karar çıktı.