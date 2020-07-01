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» Güzellik kraliçeleri corona virüs yüzünden birbirine girdi: İnsanlar corona virüsü hak ediyor!
Güzellik kraliçeleri corona virüs yüzünden birbirine girdi: İnsanlar corona virüsü hak ediyor!
Asıl mesleği doktorluk olan İngiltere Güzellik Kraliçesi Bhasha Mukherjee, corona virüs hastalarına yardım edebilmek için doktorluğa dönmüştü. Anca genç doktor, "İnsanlık corona virüsü hak ediyor" çıkışından sonra kendini ırkçı ve rencidi yorumların hedefinde buldu. İşte Bhasha Mukherjee'nin bu sözleri sarf etmesinin nedeni...
Bhasha Mukherjee, geçen Londra'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil ettmişti.