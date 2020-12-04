Cuma günü kudretini gönderecekleri SMS ya da Whatsupp mesajı, paylaşacakları Facebook ve Twitter gönderisi için en güzel Cuma mesajları araması başladı. Mübarek Cuma gününün anlamını, mübarekliğini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler en güzel Cuma mesajları arayışını devam ettiriyor.
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- Güzel kısa Cuma mesajları: Hadisli, dualı, ayetli ve en yeni, anlamlı 2020 Cuma mesajları BURADA! Cumanız mübarek olsun...
Güzel kısa Cuma mesajları: Hadisli, dualı, ayetli ve en yeni, anlamlı 2020 Cuma mesajları BURADA! Cumanız mübarek olsun...
04 Aralık 2020 Cuma - 9:18 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 9:18