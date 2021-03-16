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Yeniden yapılandırıldı! Bakan duyurdu, çok önemli adım...

16 Mart 2021 Salı - 12:01 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 12:47

Milyonlarca genç için çok önemli bir adım atıldı. Bakan Pekcan açıkladı. Ortak çalışmayla yeniden yapılandırıldı. Öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanacak. Dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için harekete geçildi. Bakan Pekcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı. Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek." dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz.

Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden  yapılandırıldı.

Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz.

Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını,  geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye  ediyorum.

Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için  gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları  bulabilecek."

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