Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı! Afrin'den ilginç fotoğraf

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de terör örgütü PKK-YPG üyesi teröristlerden ele geçirilen bir keskin nişancı tüfeğinin fotoğrafını paylaştı. Ağar, tüfeğin keskin nişancı eğitimi verilen bir ÖSO mensubuna zimmetlendiğini ve operasyon kapsamında kullanıldığını yazdı.

