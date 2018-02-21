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Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı! Afrin'den ilginç fotoğraf

21 Şubat 2018 Çarşamba - 12:31 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 12:31

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de terör örgütü PKK-YPG üyesi teröristlerden ele geçirilen bir keskin nişancı tüfeğinin fotoğrafını paylaştı. Ağar, tüfeğin keskin nişancı eğitimi verilen bir ÖSO mensubuna zimmetlendiğini ve operasyon kapsamında kullanıldığını yazdı.


Abdullah Ağar'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşım şöyle: "Mehmetçik Afrin dağlarında YPG/PKK’dan ele geçirdiği keskin nişancı silahı ‘yeni nesil’ Zagros’u, yetiştirdiği keskin nişancı bir ÖSO’ya zimmetlemiş. Beraber dağlarda YPG/PKK’lı kovalıyorlarmış. ÖSO’nun kes. niş. kamuflaj giysisi de pek yakışmış."
 
Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Fırtına obüsleri, tank ve ÇNRA tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devam eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.

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