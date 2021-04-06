Güvenlik soruşturması nedir? Nelere bakılır? Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi mi?

Meclis gündeminde Genel Kurul'da tartışmaya neden olan güvenlik soruşturması teklifi var. Muhalefetin oylarıyla reddedildikten sonra yeniden oylanan teklifin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek. Bugün, düzenlemenin maddeleri görüşülecek. Teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak. Peki, Güvenlik soruşturması nedir? Güvenlik soruşturmasında kimlere, nelere bakılır?

Güvenlik soruşturması nedir?

Asker kaçaklarının tespit edilip birliklerine teslim edilmesi ve bir suçtan aranan kişilerin tutuklanması için yapılan soruşturmalara güvenlik soruşturması olarak adlandırılır. Hakkında yakalama ya da tahdit (sınırlama) kararı olan kişiler için de hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılabilir. Güvenlik soruşturması gerekli durumlarda arşiv araştırması ile birlikte yapılır. Arşiv araştırmasında kişinin geçmişinde işlediği bir suçtan ötürü aranıp aranmadığı sorgulanır. Yeni getirilen yasal düzenleme ile beraber bekçiler de soruşturmaya ve arşiv araştırmalarına katılabilir.

Güvenlik Soruşturmasında nerelere, kimlere bakılır?

Güvenlik soruşturmasında kişinin annesine, babasına ve eşine bakılır. Ek olarak gerekli durumlarda eşinin annesi ve babası da soruşturmaya dahil edilebilir. Kardeşler, güvenlik soruşturmasının dışında tutulur.

Güvenlik soruşturması kanun teklifi maddeleri

Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,

Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,

Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,

Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,

Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17 nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18 nci madde hükümlerinin uygulanması,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmektedir.