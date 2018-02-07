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Güvenlik korucusu, kaza sonucu şehit oldu

DHA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 11:43 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 11:43

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik korucusu Ömer Tumaç, kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit oldu.


Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Lice ilçesi Yalaza köyü yakınlarında meydana gledi. Güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyon sırasında güvenlik korucusu Ömer Tumaç'ın silahı, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin kalçasına isabet ettiği Ömer Koç, bölgeden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tumaç, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.
 

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