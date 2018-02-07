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Güvenlik kamerasından iz süren polis hırsızı yakaladı

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 18:51 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 18:54

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında mefruşat ve ayakkabı mağazasından  yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
 
Mefruşat mağazasından 1 dizüstü bilgisayar, ayakkabı mağazasından ise  4 bin lira değerinde ayakkabı ve bot çalındığını tespit eden polis ekipleri,  inceledikleri güvenlik kameralarından harsızlık olaylarının aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi.
 
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ç,  emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra  adliyeye sevk edildi.
 
Savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan  şüpheli tutuklandı.
 
Mefruşat mağazasındaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken,  polis ekipleri diğer şüpheli S.K'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
 
İki günde 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği  ekiplerince yapılan çalışmalarda iki günde hırsızlık suçundan 2 yıl 5 ay hapis  cezası olan ve 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan C.D, hırsızlık suçundan  yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu H.H.A, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı  şüphelisi B.T. ile iki ayrı hırsızlık suçu şüphelisi H.B'nin yakalandığı  bildirildi.
 

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Güvenlik kamerasından izlendi hırsız yakalandı Sakarya
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