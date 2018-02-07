Güvenlik kamerasından iz süren polis hırsızı yakaladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında mefruşat ve ayakkabı mağazasından yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Mefruşat mağazasından 1 dizüstü bilgisayar, ayakkabı mağazasından ise 4 bin lira değerinde ayakkabı ve bot çalındığını tespit eden polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından harsızlık olaylarının aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Mefruşat mağazasındaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri diğer şüpheli S.K'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

İki günde 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda iki günde hırsızlık suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası olan ve 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan C.D, hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu H.H.A, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi B.T. ile iki ayrı hırsızlık suçu şüphelisi H.B'nin yakalandığı bildirildi.