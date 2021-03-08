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Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

DHA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 1:55 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 1:55

Adana'da güvenlik kamerasıyla girişi izlenen bir kahvehaneye baskın yapan polis, kumar oynadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği öne sürülen 30 kişiye para cezası uyguladı.


Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde 5 katlı iş hanının en üst katındaki iş yerinin ışıklarını yanar halde gören vatandaşlar, içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle, durumu polise bildirdi. İhbar edilen iş yerinin kahvehane olduğunu belirleyen polis, içeride kumar oynatılabilme ihtimali karşı çok sayıda ekiple adrese baskın yaptı. İş hanı giriş ve bulunduğu katı güvenlik kamerasıyla izleyen şüpheliler, polisin suçüstü  baskınından kaçamadı. Baskında kahvehane içerisinde bulunan biri kadın 30 kişiye, kumar oynatmak-oynamak, sokağa çıkma kısıtlamasını, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden para cezası kesildi. İş yeri ise Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendi.    

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Adana güvenlik kamera kumar polis
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