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Güvenlik güçlerine yüzlerce kamikaze İHA

AA |  15 Aralık 2019 Pazar - 12:39 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 12:39

Güvenlik güçlerine, anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyeti kazandıran yüzlerce kamikaze mini insansız hava aracı (İHA) takviyesi yapılacak.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında  Kamikaze Mini İHA Sistemleri Tedariki Projesi Sözleşmesi imzalandı.
 
Sözleşme kapsamında, görev süresi, irtifası ve otonomisi artırılan,  düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip 356 yeni  nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek.
 
"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelenen döner  kanatlı kamikaze mini İHA Kargu geçen yıl güvenlik güçlerinin envanterine girdi.  STM'nin güvenlik güçlerine ilk Kargu teslimatı hibe şeklinde gerçekleşti. Bu ilk  teslimatla birlikte 10 kamikaze İHA kullanıma sunuldu. Daha sonra alınan  siparişler doğrultusunda yapılan teslimatlarla bu sayı 115'i buldu.
 
Yetenekleri arttı
 
Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla  Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.
 
Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan  Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor,  tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.
 
Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum  seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA  için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Kargu-2, yapılan  geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark  edilebilecek şekilde görev yapacak.
 
Yeni hedef, ihracat başarısı
 
Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin  operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas  vuruş yeteneğine sahip bulunuyor.
 
Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha  modlarına sahip araç, kısa sürede ve kolay şekilde tek er tarafından  kullanılabiliyor. Kargu-2, görevi terk veya kendini imha, tapa emniyetli eve  dönüş, ayarlanabilen mesafede hedefi imha gibi görevleri yerine getirebiliyor.
 
Kamikaze İHA'lar yurt dışında da ilgi görüyor. Çeşitli ülkelerle bu  konuda görüşmeler gerçekleştiren, testli sunumlar yapan STM, yakın zamanda  ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyor.
 
STM, ayrıca vurucu İHA ailesini geliştirerek sürü teknolojisi ve yapay  zeka özellikleriyle çoklu hedeflere saldırabilir noktaya getirmek için çalışıyor.
 

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