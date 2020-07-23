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Güvenlik güçleri droneleri Retinar ile yakalayacak

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 12:02 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 12:02

Drone tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin kullanımına yeni radar sistemleri kazandırıldı.


Sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA), diğer  bir ismiyle drone sistemleri, son yıllarda özellikle terör örgütleri tarafından  kolayca tedarik edilebilmeleri ve kullanılmaları sebebiyle güvenlik güçleri için  önemli bir tehdit oluşturuyor.
 
Drone tehditlerine karşı önlem olarak çeşitli karıştırıcı sistemleri  bulunsa da bu sistemlerin etkisiz hale getirilebilmesi için öncelikle aracın  tespit edilmesi gerekiyor. Mini/mikro İHA'ların uzaktan tespiti için de radar  sistemleri en kritik sistem olarak ön plana çıkıyor.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı (SSB), bu sistemlerin güvenlik güçlerine kazandırılması için  çalışmalar yürütüyor. Başkanlık ile Meteksan Savunma arasında imzalanan  Mini/Mikro İHA Tespit Radar Sistemi Sözleşmesi kapsamında Retinar FAR-AD Drone  Tespit Radarı 8 ay gibi kısa sürede tamamlandı.
 
Drone sistemlerinin kuşlardan ayırt edilmesi, DJI Phantom, TALON gibi  farklı araçların tespit ve takibi gibi birbirinden farklı birçok testi başarıyla  tamamlayan Retinar FAR-AD Sistemlerinin teslimatı gerçekleştirildi.
 
Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Retinar FAR-AD Drone Tespit  Radarı, mini/mikro İHA'lara ve karadan gelecek tehditlere karşı tamamen yerli ve  milli olarak geliştirildi. Retinar FAR-AD, geniş alanları otomatik tarayarak  dronelere yönelik güvenlik güçlerinin birincil sensörü olarak görev yapacak.
 
Manevralardan etkilenmiyor
Ku frekans bandında düşük RF çıkış gücüyle çalışan sistem, ileri  teknoloji katı hal radyo frekans tasarımına ve sayısal tabanlı radar mimarisine  sahip bulunuyor. Özelleştirilmiş darbe sıkıştırmalı darbe doppler dalga şekli  kullanan sistem, sayısal radar mimarisi sayesinde farklı dalga şekilleri ve  farklı açısal dönme hızlarıyla seçilebilir etkin kullanım modları sunuyor.  Retinar FAR-AD, 30 rpm dönüş hızı sayesinde tehditlerin manevralarından  etkilenmiyor ve takibini başarıyla gerçekleştiriyor.
 
Retinar FAR-AD, anlık 40 derece yükseliş açısıyla aynı anda karadaki  tehditleri 7 kilometre ve havadaki tehditleri 3 kilometre menzile kadar tespit ve  takip edebiliyor. Radar, hedeflerin istikamet, 9 kilometreye kadar mesafe, hız ve  yönelim bilgilerini operatöre sunuyor. Otomatik hedef sınıflandırması yapabilen  sistem, oluşan belirsizlikleri gidermek ve sınıflandırma güvenilirliğini  yükseltmek için Hedef Analiz Modu'nda detaylı algoritmalarıyla sınıflandırma  başarısını yükseltiyor.
 

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Retinar drone iha
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