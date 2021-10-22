Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olayları ile ilgili belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 68 av tüfeği fişeği, 15 tabanca mermisi, 1 çelik yelek, 1 telsiz, 1 kılıç ve 1 kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheliler Ö.K., B.D.K., A.K., B. B., M. A., C.A., A.A. ve R.Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.
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Güvenliği tehlikeye sokan 8 şüpheli yakalandı
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) | 22 Ekim 2021 Cuma - 12:31 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 12:31