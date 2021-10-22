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Güvenliği tehlikeye sokan 8 şüpheli yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) |  22 Ekim 2021 Cuma - 12:31 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 12:31

Kilis'te polis ekipleri, farklı olaylarda genel güvenliği tehlikeye soktukları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olayları ile ilgili belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız av tüfeği, 68 av tüfeği fişeği, 15 tabanca mermisi, 1 çelik yelek, 1 telsiz, 1 kılıç ve 1 kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheliler Ö.K., B.D.K., A.K., B. B., M. A., C.A., A.A. ve R.Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.
 

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kilis güvenlik polis ekip
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