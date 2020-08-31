Güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı , yayınladığı genelge ile 50 oda üstü tüm oteller e ‘güvenli turizm sertifikası’ alma zorunluluğu getirdi. 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinde belge bulundurma ve şartların sağlanması gerekirken, bir kez belge alan aylık olarak denetlenecek. Uygun şartların yeniden sağlanması halinde işletmelerin belgeleri yenilenirken, genelgeyle birlikte oteller ayrıca, yatak kapasitesine göre değişmek kaydıyla, 1-10 arasında izolasyon odası bulundurmak zorunda olacak.

Bir otelin genel müdürü Levent Erdim, otelde tüm ürünlerin tek kullanımlık olmasına, sosyal mesafeye ve maske takılmasına azami derecede önem verdiklerini belirterek, "Güvenli turizm sertifikasını almakla birlikte Covid-19 ve tedbirleri kapsamında öncelikle tüm misafirlerimizin girişten itibaren gerekli hijyen tedbirlerini almasını sağlamaktayız. Ateş ölçerlerle ateşlerini ölçüyoruz. Beraberinde getirmiş oldukları tüm valizlerde gerekli hijyen tedbirlerini alıyoruz. Daha sonra misafirlerimizi en az 12 saat dinlendirdiğimiz ve hijyen odalarda ağırlıyoruz. Odalardan misafirlerimiz çıktıktan sonra yine 12 saat boş bırakıyoruz. Sosyal alanlarda güvenli mesafeye çok dikkat edilmesi için gerekli uyarı levhalarımızı koyuyoruz” dedi.

Şehir merkezinde hijyenik ortamda konfor ve huzuru müşterilere sunmak istediklerini söyleyen bir başka otelin operasyon müdürü Veysel Girgin ise, “Bu kritik pandemi süresince, otelimizde, tüm ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için, hijyen önlemlerine çok dikkat ediyoruz. Restoran bölümümüzde ve ortak kullanım alanlarımızda tüm sosyal mesafe kurallarını uyguluyoruz. 'Clean Stay (Sağlıklı Konaklama)' prosedürü ile ortak kullanım alanlarımız, misafirlerimize yapılan bilgilendirme anonsunu müteakip, düzenli olarak dezenfekte ediliyor” diye konuştu.