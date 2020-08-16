Güvenli alan nedir? Hayat eve sığar güvenli alan ve karakod nedir? (Hayat eve sığar uygulaması güvenli alan)

Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. 700'lü rakamlara kadar gerileyen vaka sayıları yeniden 1200'lü rakamlara çıktı. Buna bağlı olarak Hayat Eve Sığar uygulamasının yeni özelliği devreye girecek. Vaka sayısını azaltmaya yönelik HES uygulamasına Güvenli Alan uygulaması eklendi. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde AVM, restoran, kafe ve taksilerin güvenli olup olmadığı öğrenilebilecek. Hayat eve sığar uygulaması güvenli alan hakkında merak edilenler…

Hayat Eve Sığar uygulamasına eklenen güvenli alan eklentisi merak ediliyor. Pilot il olan Kırıkkale'de zorunlu olarak kullanılan Güvenli Alan kullanımı, kısa zamanda tüm Türkiye’de kullanılmaya başlanacak. Bu uygulama sayesinde telefonlara okutulan bir kare kod ile mekanın risk olup olmadığı görülebilecek.

HAYAT EVE SIĞAR GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI NASIL KULLANILACAK?

AVM, işyerleri, siteler ve apartmanlarda bile kullanılabilen bu özellikte kare kod alınanda kare kod oluşturarak çıktı alınacak. Basılan kare kod önce okutulacak ve böylece mekanın risk durumu ortaya çıkacak. Uygulama sayesinde mekana giren kişi sayısı da anlık olarak gösterilecek.

Mekana girenler bu kare kodu okutarak giriş yapacak. Uygulama belirli bir süre sonra kişiyi mekandan çıkmış olarak kaydedecek. Bu da belirtilen zaman içerisinde mekanda olan kişiler arasında pozitif vaka tespit edilirse, kayıtlı kişiler ortaya çıkmış olacak. Böylelikle Sağlık Bakanlığı'nın filyasyon süreci daha hızlı gerçekleşecek.