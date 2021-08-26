Hakan Aran: Güvende artış var kararlı duruş şart

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomik zorlukları aşmak için kararlı ve sabırlı bir duruş ile serbest piyasa dinamiklerine vurgu yaptı. Aran piyasadaki güven artışına da işaret etti.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomik sıkıntıların aşılmasında, öngörülebilirliği sağlamanın, serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin, kararlı ve sabırlı duruşun anahtar olduğunu belirterek, “Ben bir güven artışı olduğunu ve ilk adımının gerçekleşmeye başladığını görüyorum” dedi.

Bankanın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA’ya konuşan Aran, değerlendirmelerde bulundu. Salgın döneminde ülkelerin borçluluk oranlarının önemli ölçüde arttığını ve likidite bolluğu oluştuğunu belirten Aran bunun enflasyona neden olduğunu ancak dünyada likidite bolluğundan eşit şekilde yararlanılmadığını söyledi.

Danışma kurulu önerisi

Bunun oluşturduğu önemli risk unsurlarının nasıl yönetileceği konusunun önem kazandığını vurgulayan Aran, “Nasıl sağlık konusunda bir bilim kurulu oluşturulduysa pandemiden çıkışla ilgili de ülkelerin bir ekonomik danışma kurulu oluşturarak bu kurulların önerileri doğrultusunda hareket etmelerinin faydalı olacağını düşünüyorum. Akademi dünyası ile sanayicinin, üreticinin ve finansal aktörlerin buluştuğu, fikir verenlerle bunu icraata dönüştürecek kişilerin bir araya geldiği, ortak akılla neler yapılması gerektiğine dair önerilerin sunulduğu bir model ile pandemi sürecinden çıkış sağlanabilir” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomik sıkıntıların aşılmasında, öngörülebilirliği sağlamanın, serbest piyasa dinamiklerine güvenmenin, kararlı ve sabırlı duruşun anahtar olduğunu belirterek, “Ben bir güven artışı olduğunu ve ilk adımının gerçekleşmeye başladığını görüyorum” dedi.

Bankanın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA’ya konuşan Aran, değerlendirmelerde bulundu. Salgın döneminde ülkelerin borçluluk oranlarının önemli ölçüde arttığını ve likidite bolluğu oluştuğunu belirten Aran bunun enflasyona neden olduğunu ancak dünyada likidite bolluğundan eşit şekilde yararlanılmadığını söyledi.

Danışma kurulu önerisi

Bunun oluşturduğu önemli risk unsurlarının nasıl yönetileceği konusunun önem kazandığını vurgulayan Aran, “Nasıl sağlık konusunda bir bilim kurulu oluşturulduysa pandemiden çıkışla ilgili de ülkelerin bir ekonomik danışma kurulu oluşturarak bu kurulların önerileri doğrultusunda hareket etmelerinin faydalı olacağını düşünüyorum. Akademi dünyası ile sanayicinin, üreticinin ve finansal aktörlerin buluştuğu, fikir verenlerle bunu icraata dönüştürecek kişilerin bir araya geldiği, ortak akılla neler yapılması gerektiğine dair önerilerin sunulduğu bir mod