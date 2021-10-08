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Guterres: Türkiye'den en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 0:24 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 0:24

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ankara'nın en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını beklediğini belirtti.


Türkiye'nin anlaşmayı onaylamasına ilişkin Twitter hesabından  açıklamada bulunan Guterres şunları kaydetti:
 
"Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine  katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye'den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon  taahhüdü kapsamında, en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını  bekliyorum."
 
BM, anlaşma kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat  derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya  genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

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Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Türkiye
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