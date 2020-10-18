Gürkan Hacır kimdir, nereli? Gürkan Hacır hangi kanalda çalışıyor, nerede yazıyor?

Gazeteci Gürkan Hacır, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Karantinaya alındığını ifade eden Hacır, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Peki, Gürkan Hacır kimdir?

Gazeteci Gürkan Hacır, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Coronaya yakalandığını ifade eden Hacır, şu ifadeleri kullandı; “Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim. İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlenerek atlatacağımı umuyorum.”

Gürkan Hacır kimdir, nereli?

Gürkan Hacır 1970 yılında Ankara'da doğdu. Ekonomi eğitimi aldı. Mesleğe Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nde muhasebeci olarak başladı.

Yeni Harman dergisine hazırladığı röportaj ve dosyalarla medyada ilgi topladı. Yeni Harman'da Yalçın Küçük'le yaptığı söyleşiler, daha sonra SKYTURK'te 'Kalemler ve Kılıçlar' adlı bir programa dönüştü.

Bir buçuk sezon sonra, programdan kendi isteğiyle ayrıldı ve 'Şimdiki Zaman' adlı programı sunmaya başladı.

Yine SKYTURK'te 'Öteki Tanık' adlı bir televizyon belgeselini hazırladı. Halk TV'de 'Şimdiki Zaman' adlı programı yaptı. 2007 yılından beri belgesel yapımcılığı ile ilgilenmektedir.

Yine kendisinin kurucusu olduğu Sahici Film, güncel konularda araştırma içerikli yapımlar ile aktif durumdadır.

ESERLERİ:

Efe Başvekil; Şükrü Saracoğlu'nun Romanı

Refleks; Önce Köşeler Gevşedi

Bizim Hep İnanmamızı İstediler Ma-Amin

BELGESEL:

Haziran Yangını (2014)

Çoban Ateşi (2012)

Kökler (2011)

Poli (2009)

Efe Başvekil (2007)

Gürkan Hacır HalkTV’de “Şimdiki Zaman Siyaset” isimli programı hazırlamaktadır.