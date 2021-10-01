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Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili gözaltına alındı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 19:17 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 19:32

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin gözaltına alındığını açıkladı.


Garibaşvili düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Gürcistan'da  hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin güvenlik güçlerince  gözaltına alındığını bildirdi.
 
İçişleri Bakanlığının, Saakaşvili'nin Ukrayna'dan Gürcistan'a gelme  planlarıyla ilgili önceden bilgi edindiğini aktaran Garibaşvili "Bu süreç tamamen  kontrol altındaydı." dedi.
 
Eski Cumhurbaşkanı'na operasyon yapılması için uygun yerin seçildiği  ve böylece gözaltına alındığını aktaran Garibaşvili, "O ceza infaz kurumuna  nakledildi." ifadesini kullandı.
 
Saakaşvili 8 yıl aradan sonra ülkesine döndü
 
Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında  bulunan Saakaşvili, bu sabah ülkesine döndüğünü duyurmuştu. Saakaşvili, Facebook  hesabından yaptığı görüntülü açıklamada 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiği ve  Batum'da olduğunu belirtmişti.
 
Ülkede yarın yerel seçimin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili,  halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak  oylarını "korumaya" davet etmişti.
 
Saakaşvili planlarını değiştirdi
 
Saakaşvili, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada Gürcistan'a 2 Ekim'de  Kiev-Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıklamış ve ilgili uçuş biletini de  paylaşmıştı.
 
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Saakaşvili'nin  açıklamasıyla ilgili "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili  topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse  gönderilecek." demişti.
 
Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyordu
 
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi  televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak,  yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı  Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de  2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı  gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.
 
Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin  dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.
 
Daha sonra Ukrayna'ya giden Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet  Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili,  Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.
 
Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.  Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer  alıyordu.
 
26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye,  Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı  vermişti.
 
Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi  Başkanı olarak görev yapıyor.
 

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Gürcistan İrakli Garibaşvili gözaltı
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